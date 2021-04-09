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GeriFutbol Bursaspor'da İsmail Çokçalış şoku! 6 ay forma giyemeyecek
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 01:43 | Son Güncelleme:

Bursaspor'da İsmail Çokçalış şoku! 6 ay forma giyemeyecek

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Bursaspor'da İsmail Çokçalış şoku! 6 ay forma giyemeyecek

Bursaspor’un genç oyuncusu İsmail Çokçalış’ın ön çapraz bağları koptu. Çokçalış’ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

TFF 1’inci Lig’de Bursaspor’un sahasında oynadığı Altay karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İsmail Çokçalış’tan kötü haber geldi. 21 yaşındaki oyuncunun ön çapraz bağlarının koptuğu ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Genç oyuncu, yakın süreçte ameliyat olacak.

Bu sezon ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti.

ÜNLÜ MENAJER TRİBÜNDEN İZLEMİŞTİ

Altay maçında ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tribünden takip edilen Çokçalış, Bundesliga ekiplerinin yanı sıra Süper Lig’den de birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

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