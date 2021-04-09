Bursaspor'da İsmail Çokçalış şoku! 6 ay forma giyemeyecek

TFF 1’inci Lig’de Bursaspor’un sahasında oynadığı Altay karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İsmail Çokçalış’tan kötü haber geldi. 21 yaşındaki oyuncunun ön çapraz bağlarının koptuğu ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Genç oyuncu, yakın süreçte ameliyat olacak.

Bu sezon ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti.

ÜNLÜ MENAJER TRİBÜNDEN İZLEMİŞTİ

Altay maçında ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tribünden takip edilen Çokçalış, Bundesliga ekiplerinin yanı sıra Süper Lig’den de birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.