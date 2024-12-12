Bursaspor'da imrendiren başarı! Devleri geride bıraktı

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TFF 3. Lig’de mücadele eden yeşil-beyazlı takım bu sezon 40 binin üzerinde ortalama ile maçlarını oynuyor.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Değerli Bursaspor Ailesi, Sekiz maçlık kombine biletlerimizin satışı sona ermiştir. Üç gün içinde satılan 4.160 kombine biletle birlikte, bu sezonki toplam kombine sayımız 33.530’a ulaşmıştır. Bu vesileyle camiamıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Karşıyaka maçı biletlerimiz ise yarın saat 10.00’da satışa çıkacaktır. Bilet fiyatlarımız; Kuzey Kale: 150 TL, VIP: 900 TL’dir.”