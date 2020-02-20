Bursaspor'da Igor Wanderson Da Silva ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Igor Wanderson Da Silva ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Igor Wanderson Da Silva'ya bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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