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GeriFutbol Bursaspor'da Igor Wanderson Da Silva ile yollar ayrıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 20:25,Son Güncelleme:/

Bursaspor'da Igor Wanderson Da Silva ile yollar ayrıldı

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Bursaspor'da Igor Wanderson Da Silva ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Brezilyalı futbolcu Igor Wanderson Da Silva ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Igor Wanderson Da Silva ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Igor Wanderson Da Silva'ya bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bursasporda Igor Wanderson Da Silva ile yollar ayrıldı

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