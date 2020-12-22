MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'da goller ilk 15 ve son 15'te geliyor!
GeriFutbol Bursaspor'da goller ilk 15 ve son 15'te geliyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Bursaspor'da goller ilk 15 ve son 15'te geliyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor'da goller ilk 15 ve son 15'te geliyor!
Abone Olgoogle-news

TFF 1.Lig’in en çok gol atan takımı olan Bursaspor, ilk ve son 15 dakikalarda rakip ağları boş bırakmıyor. Yeşil beyazlı takım bu sürelerde toplam 15 gol kaydetti.

15 haftası geride kalan TFF 1.Lig’de en çok rakip fileleri havalandıran Bursaspor’un, gol dakikalarındaki dağılım da dikkatlerden kaçmadı.

Yeşil beyazlı takım attığı 28 golün 15’ini ilk ve son 15 dakikalarda buldu. 

Bursaspor, ilk 15 dakikalık dilimde 7 gol kaydederken, 76 ile 90’ıncı dakikalar arasında da 8 kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yeşil beyazlı takım son olarak İstanbulspor deplasmanında 3-0 geriye düşmüş, 72, 76 ve 90’ıncı dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-3’e getirmişti.

Bursaspor’un TFF 1.Lig’de dakikalara gol dağılımı şu şekilde;

1/15: 7 gol
16/30: 5 gol
31/45: 3 gol
46/60: 3 gol
61/75: 2 gol
76/90: 8 gol

 

Bursasporda goller ilk 15 ve son 15te geliyor

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle