Bursaspor'da galibiyet coşkusu

Karşılaşmanın ardından yeşil beyazlı oyuncular hep birlikte taraftara giderek 3 puanı doyasıya kutlarken, zorlu mücadeleye ilişkin düşüncelerini de paylaştı.

TRAORE: NET BİR HEDEF İÇİN SAVAŞIYORUZ

Adana Demirspor karşılaşmasının çok önemli bir maç olduğunu kaydeden Abdou Razack Traore, galibiyeti elde ettikleri için mutlu olduklarını ve hemen önlerindeki maça odaklanacaklarını kaydetti. Kendisi için Süper Lig oyuncusu veya 1’inci Lig oyuncusu şeklinde bir ayrımın olmadığını belirten Traore, “Bugün futbolda sadece kalite önemli değil, eğer elinizden geleni yaparsanız, en iyi şekilde çalışırsanız zaten sonuçları alıyorsunuz. Bugün de bunu gördük. Profesyonel oyuncu olarak zaten sizin bir böyle bir ödeviniz var, en hızlı şekilde adapte olma konusunda. Burada güzel bir grup var hem oyuncular, hem taraftar, hem personel. Bu yüzden gayet hızlı bir şekilde takıma adapte oldum. Net bir hedef için savaşıyoruz ve bu hedefe doğru ilerliyoruz. Bu yüzden mutluyuz” dedi.

SELEZNOV: HER MAÇ AYRI BİR FİNAL

Zorlu karşılaşmada iyi oyunun yanında elde ettikleri 3 puanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yevgen Seleznov da, güzel bir atmosferde oynadıklarına işaret ederek, “Bursaspor, benim için çok önemli. Tek amacımız var, o da şampiyon olup Süper Lig’e çıkmak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da galibiyete uzanmak için her şeyi yapacağız. Bu maçtan daha zor olacağı kesin çünkü hava şartları zorlu ve çok soğuk olacak ama mücadele edeceğiz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı final maçı olmaz. Geride 12 maç daha var, aslında her maç ayrı bir final. Erzurum’u yensek bile yetmeyecek, mutlaka diğer maçları da kazanmamız gerekecek. Sonraki hafta Menemenspor’u da yendiğimizde yine 3 puan alacağız” diye konuştu.

Seleznov ayrıca taraftara da ayrı bir parantez açarak, “Sahada harika bir atmosfer vardı. Adana Demirspor’a karşı mücadele ettik ama taraftarımız bize çok yardımcı oldu. Taraftar harika bir atmosfer yaşattı. Onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA: ŞAMPİYONLUK YOLUDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Maçta iyi bir performans sergileyen kaleci Çağlar Şahin Akbaba ise “Çok güzel bir maçın olacağı başından belliydi. Rakibin de kalitesi belliydi. Bu maçlar tabii şampiyonluğun geleceği, 6 puanlık maçlar. Mücadelemiz sayesinde güzel bir galibiyet aldık. Hedefimiz her zaman başından beri Bursaspor’un şampiyonluğu. Bu şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Adana Demirspor’a başarılar diliyorum, inşallah biz de bu şekilde giderek hedeflediğimiz Süper Lig’e geri döneceğiz. Takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık, çok iyi mücadele ettiler. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı da çok kritik bir viraj, o maçı da kazanarak zirveye adımızı yazdıracağız inşallah” şeklinde konuştu.

ANIL KARAER: BURSA BİRLİK İÇERİSİNDE OLSUN, BU LİGDE RAKİBİ YOK

Kendileri için zor bir maçı geride bıraktıklarına değinen başarılı savunmacı Anıl Karaer de, “Ligde de psikolojik açıdan bazı dengeleri sağlayacak bir maçtı, çok şükür kazandık. Çok da iyi oynadık, gole kadar hiç pozisyon vermedik. Onun öncesinde de 10 kişi kaldık, kolay değil rakibimiz de iyi kurulmuş güçlü bir rakipti. Ancak bizim hedefimiz şampiyonluk. Bursa konsantre olsun, birlik ve beraberlik içerisinde olsun bu ligde rakibi yok. İnşallah ligin sonunda istediğimiz hedefimiz olan Süper Lig’e çıkacağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu camianın içerisinde inşallah biz de şampiyonluğu yaşayacağız” dedi.

Taraftara da özel teşekkür eden Karaer, “Bizi güçlü bir şekilde desteklediler. Önümüzde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var. Kolay maç yok her maç zor ama gideceğiz, orada da hedefimiz belli. Yenmek için her şeyi yapacağız, galip geleceğimize eminim. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Oğlum da 8 maça geldi, 7 galibiyet, 1 beraberliği var. O’nu da bu maçtan önce özellikle istedim. İnşallah oğlumun da ilk şampiyonluğu olacak” dedi.

ABDULLAHI SHEHU: BURSASPOR, SÜPER LİG’E AİTTİR

Bursaspor’un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu da, güzel bir oyun sergilediklerini ve kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Adana Demirspor karşısında 3 puanın çok büyük önem arz ettiğine değinen Shehu, “Bu güzel atmosferde kazandığımız için son derece mutluyuz. Takım olarak hedefimiz Süper Lig’e yükselmek. Bursaspor, kesinlikle Süper Lig’e ait bir takımdır. Bütün konsantrasyonumuzu bunun üzerine kurduk. Taraftar da müthişti. Destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Onları daha fazla tribünde görmek istiyoruz” diye konuştu.

Gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak Shehu, bu maça dair ise “Onlar da tıpkı Adana Demirspor gibi çok zorlu bir eikp. 3 puanı kazanmak için yine savaşmak zorundayız. İyi bir sonuçla Erzurum’dan dönmek istiyoruz. Ben maçta olmayacağım ama arkadaşlarım bu zorlu deplasmandan başarıyla çıkacaktır” şeklinde konuştu.

KEREM CAN AKYÜZ: ERZURUM ZOR BİR DEPLASMAN OLACAK

Atmosferin çok güzel olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kerem Can Akyüz, “Bu maçlar çok kırılma maçları. Hedefimize giden yolda bu maçları kayıpsız geçmek zorundasınız. Bizim için çok önemliydi, hafta içerisinde çok iyi hazırlandık. Osmanlıspor karşısında ikinci yarıdaki oyunun devamını getirmek istiyorduk çünkü oyunsal anlamda da yol kat ettiğimizi düşünüyorum. İyi mücadele ettik, alanları iyi daralttık. Herkes çok iyi oynadı. Akabinde golleri bulduk. İkinci yarı kırmızı kart bizi biraz zora soktu, hiç beklemediğimiz bir anda eksik kaldık. Sonrasında tabii 10 kişi oynamamızdan dolayı biraz geriye çekilme zorunda kaldık. Oyunu çirkinleştirmeden oynamaya çalıştık, çok şükür 3 puanımızı aldık. Bu yolda minimum hasarla bu takımı Süper Lig’e çıkaracağız inşallah” dedi.

Erzurum’da en büyük handikabın hava şartları olduğuna değinen Akyüz, “Çok farklı bir hava var, kışın ortasında gideceğiz. Bizi de zor şartlar bekliyor, ona göre hazırlanıp konsantre olacağız. Zor bir deplasman olacağı aşikar. Takım da bu zorluğu yaşamış tecrübeli isimler var. Nasıl oynayacağımızı biliyoruz, inşallah kaza yaşamadan oradan da galibiyetle döneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Maçın atmosferinden dolayı gereksiz sarı kartlar görebiliyoruz. Özer de (Hurmacı) çok iyi ve tecrübeli bir oyuncu her zaman O’nu arayacağız. Bu maçlarda böyle şeyler olabiliyor çünkü maksimum motivasyonla çıktık sahaya, taraftarımızı mahcup etmemenin ve 3 puanın biraz baskısı oldu üzerimizde. İçeride gayet hoş bir ortam vardı” açıklamalarında bulundu.





