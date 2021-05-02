Bursaspor'da Enes Ünal'ın rekoru kırıldı! Hamza Baran Arıkan...

Hamza Baran Arıkan, Bursaspor'da Enes Ünal'a ait olan en genç forma giyen futbolcu unvanını ele geçirdi. Bursaspor'un deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaştığı maça ilk 11'de çıkan Hamza Baran Arıkan, Yeşil-beyazlı kulüp tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu.

REKOR ENES ÜNAL'INDI

16 yaş 1 aylıkken bu rekoru kıran Hamza Baran'dan önceki rekor, 16 yaş 3 ay ile Enes Ünal'ındı.

BURSASPOR'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olan Bursaspor, 9. dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen bulduğu gollerle maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bursaspor'un gollerini Tuğbey Akgün (2), Eren Güler, Berat Altındiş ve Çağatay Yılmaz attı.

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