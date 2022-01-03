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Bursaspor'da Emirhan Aydoğan’ın sözleşmesi feshedildi! Acun Ilıcalı, Hull City için istiyordu...

#Acun Ilıcalı#Bursaspor#Emirhan Aydoğan
Bursasporda Emirhan Aydoğan’ın sözleşmesi feshedildi Acun Ilıcalı, Hull City için istiyordu...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da uzun zamandır yolların ayrılması beklenilen Emirhan Aydoğan’ın sözleşmesi feshedildi. Acun Ilıcalı'nın yeşil-beyazlıların 24 yaşındaki kaptanı için daha önce nabız yokladığı ve yönetim ile görüşme yapacağı iddia edilmişti. Emirhan'ın rotası İngiltere olacak mı, merak konusu oldu.

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Son maçlarda kadroya dahi alınmayan 24 yaşındaki futbolcuyla yolların neden ayrıldığı konusunda yeşil-beyazlı kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bursaspor’un Türkiye Futbol Federasyonu’nda yer alan kadrosunda Emirhan Aydoğan isminin yanında önce fesih yazdı sonrasında da listeden kaldırıldı.

Emirhan Aydoğan’a Süper Lig’den ve Spor Toto 1. Lig’den birçok teklif var. Acun Ilıcalı'nın da Hull City için Emirhan'ı istediği iddia edilmişti.

EMİRHAN, HULL CITY'YE GİDER Mİ?

Hull City'yi satın alma konusunda her konuda anlaşmaya varan ve kısa süre sonra resmi açıklama yapması beklenen Acun Ilıcalı'nın transferde ilk adımı attığı ve Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kapısını çaldığı belirtilmişti.

Bursasporda Emirhan Aydoğan’ın sözleşmesi feshedildi Acun Ilıcalı, Hull City için istiyordu...

Ilıcalı'nın yeşil-beyazlıların 24 yaşındaki kaptanı için daha önce nabız yokladığı ve yönetim ile görüşme yapacağı iddia edilmişti.

EMİRHAN AYDOĞAN AYRILIĞI İLE İLGİLİ MESAJ YAYIMLADI

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Bursaspor’un yollarını ayırdığı Emirhan Aydoğan, veda mesajı yayımladı.

Aydoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“İlk kez 10 yaşımda girdim bu kapıdan Bursasporluluğu doğduğumda kulağıma ismimi okuyan bebeklik arkadaşım Enes’in babası kaptan Mesut Ünal’dan, aynı binada otururken aile kahvaltılarımıza katılan Majeed Mususi, Elvir Baliç ve unutulmaz başkanımız Murat Gülez’in önderliğinde Basri Ukuşer Hocam ve Babam’dan öğrendim. Futbol okuluyla başlayan serüven 97 jenerasyonundaki arkadaşlarımla Vakıfköy’de devam etti. Kulübümüze kazandırdığımız Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının mutluluğu hiç bir zaman unutulmayacak. A takıma yükselmenin gururunu da kiralık gönderilmenin üzüntüsünü de yaşadım Nasıl olsa bir gün dönecektim Döndüm, kaldığım yerden devam ettim.”

Bursasporda Emirhan Aydoğan’ın sözleşmesi feshedildi Acun Ilıcalı, Hull City için istiyordu...


“Kaptanlık bandını taktığım ilk günü hiç unutmayacağım” diyen Emirhan Aydoğan’ın mesajı, “Zorlu dönemler de yaşadık. Formam için her zaman elimden geleni yaparken, sorumluluktan kaçmadım İnandığım doğrulardan geri adım atmadım ve şimdi ayrılık vakti geldi. Bazen gitmek zorunluluk olur” sözleriyle devam etti.

24 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu haline gelirken, Bursaspor Kulübü’nün bu ayrılıktan doğan zararı veya kazancının ne olduğu da henüz netlik kazanmadı.

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#Acun Ilıcalı#Bursaspor#Emirhan Aydoğan

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