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İHA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

Bursaspor’da Burak Kapacak sevinci! Son idmana çıktı...

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Bursaspor’da Burak Kapacak sevinci! Son idmana çıktı...
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Boluspor maçında sakatlanan Burak Kapacak, Bursaspor’un son idmanına çıktı. Genç futbolcunun Ankaraspor maçında oynaması bekleniyor.

TFF 1.Lig’in 9. haftasında yarın Ankaraspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’da Burak Kapacak sevinci yaşanıyor.

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Boluspor maçında sakatlanan futbolcu, Türkiye Kupası’nda oynanan Karşıyaka maçı kadrosuna alınmamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada da Ankaraspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtilen Burak Kapacak, son yapılan idmanda yer aldı.

Teknik Direktör Mustafa Er’in şans vermesi halinde Burak’ın, yarın saat 19.00’da oynanacak Ankaraspor maçında sahada olması bekleniyor.

 

Bursaspor’da Burak Kapacak sevinci Son idmana çıktı...

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