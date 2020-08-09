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GeriFutbol Bursaspor’da bir ayrılık daha! Mamadou Diarra sözleşmesini feshetti..
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DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

Bursaspor’da bir ayrılık daha! Mamadou Diarra sözleşmesini feshetti..

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Bursaspor’da bir ayrılık daha! Mamadou Diarra sözleşmesini feshetti..
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TFF 1’inci Lig ekibi Bursaspor’da yaprak dökümü devam ediyor. Yeşil-beyazlılarda son olarak Mamadou Diarra veda etti.

Geçtiğimiz sezonun başında kadroya bedelsiz olarak dahil edilen Mamadou Diarra, sözleşmesini feshetti.

Senegalli oyuncunun, diğer kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmek istediği öğrenildi.

Bursaspor formasıyla geçen sezon 23 maçta forma giyen 22 yaşındaki savunmacı, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Yeşil-beyazlılarda geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Yevgen Seleznov, Selçuk Şahin, Emrullah Salk, Aykut Akgün ve Abdullahi Shehu’nun yanı sıra, Kerem Can Akyüz ve Çağlar Şahin Akbaba da takımdan ayrılmıştı.

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