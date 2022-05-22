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Bursaspor'da ayrılıklar başladı! Uğur Kaan Yıldız, Joao Pedro...

#Bursaspor#Anadolu Kulüpleri#Joao Pedro
Bursasporda ayrılıklar başladı Uğur Kaan Yıldız, Joao Pedro...

Bursaspor’un genç futbolcusu Uğur Kaan Yıldız ve Portekizli forvet Joao Pedro, yeşil-beyazlı takıma veda etti.

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Bursaspor’un sezon başında Fenerbahçe’den kiraladığı Uğur Kaan Yıldız ve Portekizli futbolcusu Joao Pedro, takıma veda etti.

Uğur Kaan, “Bir sezon boyunca formasını terlettiğim Bursaspor’da bugün son maçıma çıktım. Bu süreçte üzerinde emeği olan, gelişimime katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Bir teşekkür de ne olursa olsun desteğini esirgemeyen taraftarımıza Bursaspor daha güçlü dönecek!” dedi.

Bursasporda ayrılıklar başladı Uğur Kaan Yıldız, Joao Pedro...

JOAO PEDRO DA GİTTİ

Golcü Pedro ise sosyal medya hesabından şu sözleri sarf etti:

“Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum çünkü her zaman sana sevinç, gurur ve başarı duygusuyla veda edeceğimi düşündüm. Yakındı, doğru ama futbol her zaman adil değil ya da istediğimiz gibi gitmiyor. Bursaspor’un ligde kalabilmesi için geldim ama maalesef mümkün olmadı. Arkadaşlarım ve ben sahada her şeyimizi verdik. Ligde kalabileceğimizi taraftarımıza inandırdık. Maalesef olmadı.”

“Bu dünya dışında bir güzellikti”

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Joao Pedro açıklamasında şu sözlerle sonlandırdı:

“Bana bu takımda oynama ve bu kulübün büyüsünü hissetme fırsatı verdiği için Tanrı’ya teşekkür ederim. Son mutluluğu yaşatamadığım için özür dilerim ama Bursaspor harika bir camia ve eminim ki düzelecektir. Birlikte çalıştığım iki teknik direktör Tamer Tuna ve Mustafa Er’e güvenleri ve bana verdikleri taktikler için teşekkür ederim. Aynı zamanda personel ve yönetime de her şey için teşekkürler Ve tüm taraftarımız onlara özel teşekkür ediyorum. Beni karşılama şekliniz ve bana güç vermeniz bu dünyanın dışında bir güzellikti. Birlikte geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim. İnşallah bu hikaye burada bitmez”

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#Bursaspor#Anadolu Kulüpleri#Joao Pedro

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