Bursaspor'da 7 Covid-19 vakası! Resmi açıklama...

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncu ve 2 idari personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yapılan duyuruda, "Takımımızda Virtus S. Bologna maçı öncesi İtalya seyahati için yapılan Covid-19 tarama testleri sonucunda 5 oyuncu ve 2 idari personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. 5 Oyuncu ve 2 idari personelimiz karantinaya alınmış olup, tedavi süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.