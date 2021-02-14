Bursaspor'da 3 koronavirüs vakası

Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcu, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucunda, 1 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 de A takım personelimiz olmak üzere, 3 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.



Testleri pozitif çıkan kişilerin izolasyona alınarak tedavisine başlandığı aktarıldı.



Yeşil-beyazlı ekip, ligin 21. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek.

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