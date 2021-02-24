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GeriFutbol Bursaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

Bursaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

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Bursaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm futbolcu, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan PCR testi sonucunda, 2 futbolcumuzun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu oyuncuların izolasyona alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.

 

Bursasporda 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

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