Bursaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm futbolcu, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan PCR testi sonucunda, 2 futbolcumuzun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu oyuncuların izolasyona alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.

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