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Bursaspor'da 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
Bursaspor, 8 futbolcu, 1 teknik heyet, 2 de A takım personeli olmak üzere 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Bursaspor, 8'i futbolcu olmak üzere takımda 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Yeşil-beyazlılar, 4 futbolcusunun da sakat olması nedeniyle Giresunspor maçı kadrosuna 9 altyapı futbolcusunu dahil etti.
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