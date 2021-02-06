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GeriFutbol Bursaspor'da 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Bursaspor'da 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

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Bursaspor'da 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
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Bursaspor, 8 futbolcu, 1 teknik heyet, 2 de A takım personeli olmak üzere 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Bursaspor, 8'i futbolcu olmak üzere takımda 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Yeşil-beyazlılar, 4 futbolcusunun da sakat olması nedeniyle Giresunspor maçı kadrosuna 9 altyapı futbolcusunu dahil etti.

Bursasporda 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

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