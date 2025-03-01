Bursaspor Yörsan, farklı kazandı!

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Bursaspor Yörsan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Türk Telekom'u 93-76 yendi.
Başkent ekibi bu sonuçla 11. yenilgisini yaşarken, Bursaspor Yörsan ise 8. galibiyetini aldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu
Türk Telekom: Smith 5, Brown 9, Makoundou 13, Alexander 4, İsmet Akpınar, Berkan Durmaz 6, Hanlan 16, Mahir Ağva 6, Bruhnke 4, Melih Tunca 13, Bess
Bursaspor Yörsan: Sarper David Mutaf 7, Grantham 16, Michineau 17, De Julius 11, Sharma 6, Brown 11, Ömer Utku Al 2, Gavrilovic 12, Berkay Candan 11
1. Periyot: 21-28
Devre: 39-49
3. Periyot: 58-70