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Bursaspor Yörsan, farklı kazandı!

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#Buraspor Yörsan#Türk Telekom#Sporanasayfa
Bursaspor Yörsan, farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 20:51

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bursaspor Yörsan, Türk Telekom'u 93-76 mağlup etti.

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Bursaspor Yörsan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Türk Telekom'u 93-76 yendi. 

Başkent ekibi bu sonuçla 11. yenilgisini yaşarken, Bursaspor Yörsan ise 8. galibiyetini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu

Türk Telekom: Smith 5, Brown 9, Makoundou 13, Alexander 4, İsmet Akpınar, Berkan Durmaz 6, Hanlan 16, Mahir Ağva 6, Bruhnke 4, Melih Tunca 13, Bess

Bursaspor Yörsan: Sarper David Mutaf 7, Grantham 16, Michineau 17, De Julius 11, Sharma 6, Brown 11, Ömer Utku Al 2, Gavrilovic 12, Berkay Candan 11

1. Periyot: 21-28

Devre: 39-49

3. Periyot: 58-70

 

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#Buraspor Yörsan#Türk Telekom#Sporanasayfa

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