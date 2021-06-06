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Spor Arena
Haber Giriş: 06.06.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Bursaspor yeni başkanı Hayrettin Gülgüler kimdir?

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Bursaspor yeni başkanı Hayrettin Gülgüler kimdir?

Bursaspor yeni başkanı Hayrettin Gülgüler, biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Bursaspor'un 29'uncu başkanı olarak seçilen Hayrettin Gülgüler, Bursa'da ticari faaliyetlerini gösteriyor. Bursaspor yönetiminde uzun süre yer alan Hayrettin Gülgüler, yeni dönemde takımın başkanlık makamında oturacak. Peki, Bursaspor yeni başkanı Hayrettin Gülgüler kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Bursaspor yeni başkanı Hayrettin Gülgüler, Bursalı iş insanıdır. Gülgüler, uzun süredir Bursaspor kongre üyeliğinde bulunmaktadır. Hayrettin Gülgüler ticari faaliyetini ise SETPROFİL isimli firmada Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürmektedir.

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