Bursaspor, Tuzlaspor maçına odaklandı

Tuzlaspor maçı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Er, hazırlıkların iyi gittiğini söyledi.

Giresunspor maçında arzu etmedikleri bir skor aldıklarını belirten Er, "Aslında maça iyi de başlamıştık, golü de bulduk, pozisyonlarımız da vardı. İkinci golü bulabilseydik, daha farklı bir şey ortaya çıkarabilirdik. İlk yarının sonlarına doğru bireysel hatadan gol yedik, ikinci yarı dengeli başladı. Yine duran toptan gol yedik, bir maçta iki korner golü yemek bizim klasımızda bir takıma yakışmıyor. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık." diye konuştu.

Er, takımın eksiklerinin olduğunu vurgulayarak, "Minimum hatalarla devam etmemiz gerekiyor. Genç takımız. Gollerden sonra kırılgan bir yapıya bürünüyoruz. Devam etmemiz lazım, telafisi mümkün dakikalar var. Adana Demirspor ve Giresunspor maçlarında bireysel hata bazlı goller yedik. Önümüzde Tuzlaspor maçı var, milli ara öncesinde bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Kaos ortamına girmek istemiyoruz"



Serdar Özkan konusuna değinen Er, şunları kaydetti:

"Biz tamamen Tuzlaspor maçına odaklandık. Kaos ortamına girmek istemiyoruz. Kulübün menfaati için gereken her türlü kararı alabiliriz. Bu, her oyuncu için geçerli. Biz şu an sadece maça odaklandık. Bu konuyla alakalı önümüzdeki günlerde açıklama yapılacaktır. İsim üzerinden değil buranın huzuru için ne gerekiyorsa biz onu yaparız."

Er, Tuzlaspor'un pek çok transfer yaptığını belirterek, şunları ifade etti:

"Yepyeni bir takım kurdular, iyi ve deneyimli oyuncuları kadrolarına kattılar. Üç maçta 7 puan topladılar, zor bir maç olacağını biliyoruz. Biz kazanmaya gideceğiz. Analizlerimizi yaptık, ona göre plan yapacağız. Oyuncularımız da buna sadık kalırsa, disiplinli olursa kazanmak için gidiyoruz. Milli arada Bolu'da kamp yapacağız. Önümüzdeki salı günü gideceğiz, pazartesi döneceğiz. Bir hazırlık maçı düşünüyoruz. Rakip bulabilirsek iki hazırlık maçı yapmayı istiyoruz. Geçtiğimiz sezondan bu yana 9 aylık süreçte Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Burak Altıparmak haricinde sürekli ilk 11'de başlayan oyuncumuz yok. Çok ciddi anlamda gerideyiz, oyuncularımızda öz güven yok. Bizim arzuladığımız şeyler, maçlarda eksik kalıyor çünkü öz güven sorunu yaşıyoruz. Her maç, her antrenman çok önemli. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz çünkü oyuncularımız özverili."