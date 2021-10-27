Bursaspor, Türkiye Kupası'nda 6 golle turladı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyeye silah ambargosu uygulamıştı... Kanadalı şirket Telemus battıTürkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı... Kanadalı şirket Telemus battı#Kanada
Radamel Falcao şov devam ediyor Bu kez Barcelona...Radamel Falcao şov devam ediyor! Bu kez Barcelona...#Galatasaray
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
36 saat çalışma iddiası... Bakan Koca: Rümeysa Şen ile ilgili bilgi yanlıştır36 saat çalışma iddiası... Bakan Koca: Rümeysa Şen ile ilgili bilgi yanlıştır#Bilim Kurulu
Bakan Koca son tabloyu paylaştı: Tam doz riski azaltıyorBakan Koca son tabloyu paylaştı: 'Tam doz riski azaltıyor'#Koronavirüs
KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan önemli mesajlar: Benim yolum Türkiye ile yürüme yoludurKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan önemli mesajlar: 'Benim yolum Türkiye ile yürüme yoludur'#Ersin Tatar
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ile ABD arasında kritik görüşme#İbrahim Kalın
Klopptan Barcelona için son karar El Clasico sonrası...Klopp'tan 'Barcelona' için son karar! El Clasico sonrası...#Jürgen Klopp
Covid-19da yeni dönem Dünyayla paylaşılacakCovid-19'da yeni dönem! Dünyayla paylaşılacak#Koronavirüs
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Avukatın korkunç ölümü Kapıyı açan yakınları dehşete düştüAvukatın korkunç ölümü! Kapıyı açan yakınları dehşete düştü#Avukat
İYİ Partide tezkere firesi Bir tek o hayır dediİYİ Parti'de tezkere firesi! Bir tek o 'hayır' dedi#Durmuş Yılmaz
TFF resmen açıkladı İşte MHKnin yeni başkanı...TFF resmen açıkladı! İşte MHK'nin yeni başkanı... #Merkez Hakem Kurulu
Mahmut Uslu: Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
Tolga Karelden yeni yatırımTolga Karel'den yeni yatırım#Tolga Karel
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Bursaspor, Türkiye Kupası'nda 6 golle turladı!

#Bursaspor#Türkiye Kupası#Ceyhanspor
Bursaspor, Türkiye Kupasında 6 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Bursaspor, sahasında Ceyhanspor'u 6-1 yenerek 4. tura yükseldi.

Haberin Devamı

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Alim Kandemir, Osman Baruk, Mehmet Kuru

Bursaspor: Canberk Yurdakul (Dk. 46 Deniz Aydın), Taha Altıkardeş, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Dk. 65 Acolatse), Uğur Kaan Yıldız, Aykut Akgün, Tuğbey Akgün (Dk. 77 Ofosu), Emirhan Aydoğan, Hasan Ayaroğlu, Eren Güler (Dk. 46 Vefa Temel), Batuhan Kör (Dk. 81 Hasan Sabri Karaca)

Ceyhanspor: Nusret Can Körümdük, Emre Alan (Dk. 85 Berkay Tekin), Mert Canpolat, Muhammet Şahin, Mustafa Köroğlu, Zekeriya Çakırca (Dk. 77 Kemal Temel), Okan Saraçoğlu (Dk. 65 Selçuk Öztürk), Abdulkadir Çelik (Dk. 65 Yunus Nas), Abdurrahman Emek, Kudret Oben Saraçoğlu, Fatih Yılmaz (Dk. 77 Mert Polat Keklik)

Goller: Dk. 4 (penaltıdan), Dk. 27 Emirhan Aydoğan, Dk. 17 Hasan Ayaroğlu, Dk. 30 Batuhan Kör, Dk. 76 Vefa Temel, Dk. 85 Hasan Sabri Karaca (Bursaspor) Dk. 25 Abdurrahman Emek (Ceyhanspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Emre Alan, Dk. 23 Fatih Yılmaz (Ceyhanspor) Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 72 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursaspor#Türkiye Kupası#Ceyhanspor

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler