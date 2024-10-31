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Bursaspor, Türkiye Kupası'nda 3-1 ile tur atladı!

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#Bursaspor#Türkiye Kupası#Sedat Cengiz
Bursaspor, Türkiye Kupasında 3-1 ile tur atladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 23:02

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, konuk ettiği 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek, 4. tura yükseldi.

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Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaşmanın ilk yarısını daha iyi oynayan Bursaspor, 33. dakikada Mücahit Can Aksoy'un gölüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan yeşil-beyazlılar, 53. dakikada Sedat Cengiz'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 7 Eylül Turgutlu 1984, 64. dakikada Yunus Emre Atsız ile skoru 2-1'e getirdi.

Bursaspor, 90+5'de Bora Yılmaz'ın golüyle tekrar farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, adını 4. tura yükseldi.

Karşılaşmayı binlerce yeşil-beyazlı taraftar izledi.

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#Bursaspor#Türkiye Kupası#Sedat Cengiz

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