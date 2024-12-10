Bursaspor tribün liderlerinden çağrı: 'Karşımızda rakip görmek istiyoruz'

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Nesine 3. Lig 1. Grup'ta yoluna namağlup lider devam eden Bursaspor, 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Karşıyaka'yı ağırlayacak.

Bursaspor taraftar liderleri adına açıklama yapan Selim Kurtulan, taraftar yasaklarına karşı olduklarını söyledi.

Bursaspor taraftarının ligin 14. haftasında deplasmandaki Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçında taraftar yasağının kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulan, "Bursa yönetimine seslenmek istiyorum. Lütfen yasak koymayın, Karşıyaka taraftarı da gelsin. Tribündeki yerini alsın. Takımını desteklesin. Biz de İzmir'e gideriz. Karşıyaka tribününde biz de takımımızı destekleriz. Biz bunlardan yanayız. Lütfen Türkiye'nin hiçbir yanında seyircisiz maç olmasın. Karşıyaka maçında takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah tribünleri doldurur 3 puanı alırız." diye konuştu.

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Tribün liderlerinden Mehmet Güzelsöz ise karşılaşmaların taraftarsız oynanmaması gerektiğini vurguladı.

Güzelsöz, "Karşıyaka taraftarının biz buraya gelmesini istiyoruz. Deplasman kültürümüzde yasak yoktur. Karşımızda rakip görmek istiyoruz. Uzun zamandır deplasman tribününde rakibimiz yoktu. Belki bu maçla beraber karşımızda güzel bir rakip görürüz." dedi.