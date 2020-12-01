Bursaspor teknik direktörü Mustafa Er: Genç ve gelişen bir takımız

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 12’nci haftada sahasında oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ederken, Teknik Direktör Mustafa Er açıklamalarda bulundu.



Deplasmanda 3-1 kaybettikleri Altay maçını değerlendiren Er, eşitlikle girdikleri devre sonrası oyun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu belirtti. İkinci yarı girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen genç teknik adam, iki hakem hatasının da etkisiyle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını ifade etti.



"ÜMRANİYESPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Bireysellik açısından sıkıntıları olduğuna işaret eden Er, “Ancak oyunsal bazda her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen bir takım var. Oyuncularımızın da oynadıkları oyun ile beraber, gelişmeye inançları daha da artıyor. Skor alabilsek bu çok daha sağlıklı olacak. İki maç üst üste kazanabilsek hem özgüven çok daha iyi yere gelecek, hem de oyunsal anlamda çok daha iyi işler ortaya çıkacak. Oyuncularıma da söyledim; başımızı kaldıracağız. Çünkü kısa bir zamanda Cuma günü tekrar bir maçımız var. Altay maçıyla kaza yaptık ama tekrar ayağa kalkıp, yola devam etme zamanı. Oyuncularımın gerekli reaksiyonları göstereceğini düşünüyorum, inşallah Ümraniyespor maçıyla çıkış serisi yakalayacağız. Sıkışık bir takvime giriyoruz. Bu yüzden, bu maç bizim çok önemli” dedi.



"OYUN FORMATIMIZDA DAĞILMADAN DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Karşılaşmalarda golü kalelerinde görmelerinin ardından ortaya çıkan performans düşüklüğüne ilişkin ise konuşan Er, “Aslında bu, bütün takımlar için geçerli; gol yediğiniz zaman moral ve motivasyon sonraki 4-5 dakikalık süreçte düşüyor, genç olmamızın da etkisi var. Tabii, bunu yaşamamız gerekiyor. Gol atabiliriz, yiyebiliriz, oyun içerisinde bunlar hep var. Ben hep şunu söylüyorum; oyuna odaklanmak lazım. Genç ve gelişen bir takımız. Oyun formatımızda dağılmadan, disiplinli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.



"İYİ ODAKLANAN TAKIMLAR ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının zor geçeceğini vurgulayan Mustafa Er, sezon başında ciddi transferler yaptıklarını ancak sezona kötü başladıklarını söyledi. Kovid-19 vakalarının performanslarını etkilediğini kaydeden Er, “Sezon başı belirli bölümlerde ciddi sıkıntılar yaşadılar ve teknik direktör değişikliğine gittiler. Son 4 lig maçında ilk defa geçen hafta kaybettiler. Onlar da çıkış yakalamak istiyorlar, zor maç olacak. İyi odaklanan, iyi konsantre olan, iyi plan yapan, daha çok isteyen, takımdaşlığı daha yukarı çıkaran takımlar ön plana çıkıyor. Biz de bunları ön plana çıkarıp kazanan taraf olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.



"SAVUNMANIN TAKIM HALİNDE YAPILMASI GEREKİYOR"

Kaleci tercihleri konusundaki eleştirilere de cevap veren Er, “Sezona Ataberk ile başladık, sonra Deniz’e döndük. Genç arkadaşlarımız, artıları var, eksileri var. İyi oynadıkları maçlar var, hata yaptıkları maçlar var ama bunu sadece kaleci ile bağdaştıramayız, savunmanın takım halinde yapılması gerekiyor. 3 kalecimize de şans verdik, çok iyi de çalışıyorlar. İlerleyen süreçte hepsine tekrar şans gelebilir, bu onların çalışmasına bağlı. Bu hafta içlerinden hangisi daha fazla hak ediyorsa, o sahada olacaktır” ifadelerini kullandı.



Emirhan Aydoğan’ın hafif sakatlığının bulunduğunu ve bunu atlatma sürecinde olduğunu söyleyen Er, Furkan Emre Ünver’in ise sakatlığı nedeniyle büyük ihtimalle bu hafta forma giyemeyeceğini söyledi.



"TARAFTARIN ALTYAPI OYUNCULARINA SEMPATİSİ VAR"

Taraftarın, altyapıdan yetişen oyunculara sempatisinin olduğunu kaydeden Er, “Ben, bu çocukları çok ciddi anlamda kucaklayacaklarını düşünüyorum. Taraftarımız olsaydı, onlarla birlikte daha iyi oyun oynayabilirdik, bu takım daha da yukarıya çıkabilirdi. Taraftarımız hem futbolu biliyor, hem gençlere sempatisi var. Gençlerin ufak hatalarında bile destekleyeceklerini düşünüyorum. İnşallah bu birliktelik, bu kucaklaşma en kısa sürede gerçekleşir” diye konuştu.



"GÖZTEPE MAÇINA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

İki kupa maçında yaş ortalamasını daha da aşağıya çektiklerini vurgulayan Er, Göztepe maçına da kazanmak için çıkacaklarını belirtti. Kupada çok daha az şans verdikleri oyuncuları tercih ettiklerini anlatan Mustafa Er, “Aslında ligi düşünerek kupa maçlarında hareket ediyoruz. Bizim önceliğimiz lig, kupada da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Göztepe ile de İzmir’de karşılaşacağız, şartlar nasıl olacak göreceğiz. Kazanmak için çıkacağız” dedi.



"TÜM OYUNCULARIMIZA ŞANS GELİYOR VE GELECEK"

Hazırlık maçları oynayamadıkları için bazı oyuncuları resmi maçlarda denemek zorunda olduklarına değinen Er, “Biz bir yerdeki defoyu kapatmak isterken, maalesef başka bir yerde defo ile karşılaşıyoruz. Onun için alternatiflerimiz var, farklı farklı mevkilerde farklı arayışlarımız var. Süreç içerisinde hepsine şans gelecek. Şu ana kadar 28 oyuncuya şans verdik, bu çok ciddi bir rakam. Şu an hepsine şans geliyor ve gelecek, altyapı oyuncularımıza da geliyor, bu kapı onlara da açık. Yeter ki çalışsınlar, kendilerini geliştirsinler, yeterlilikleri olduğu sürece inşallah bu takıma hizmet edecekler” yorumunu yaptı.



"BURSASPOR'UN GELECEĞİ BU ÇOCUKLAR"

Genç oyunculara sahip çıktıklarını söyleyen Er, “Genç oyuncularımızı biraz daha koruma altınla alarak, yani onların forma şansını devam ettirmeliyiz. Çok isim bazlı gitmek istemiyorum ama çok ciddi çıkış yapan oyuncularımız var, mesela İsmail Çokçalış. Geldiğimiz noktada inanılmaz bir mesafe kat etti, bu tarz oyuncuları Bursaspor, Süper Lig’e de çıksa, burada da kalsa değerlendirmek zorundayız, şans verme durumundayız. Bursaspor’un geleceği bu çocuklar. Transfer açılırsa tabii ki olacak ama sadece katkı verecek, düzeni bozmadan saha dışında da karakterli oyuncuları bulup bünyeye katmak önemli” diye konuştu.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...