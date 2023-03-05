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Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin hastaneye kaldırıldı

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#Bursaspor#İsmail Ertekin#2. Lig
Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 19:47

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Amed Sportif Faaliyetler’le oynanan maçın devre arasında kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ertekin’in durumunun iyi olduğu açıklandı.

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TFF 2. Lig’de oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçında cezası sebebiyle yedek kulübesinde olmayan Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, maçın devre arasında kalp spazmı geçirdi.

Hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Amed maçının devre arasında rahatsızlanan teknik direktörümüz İsmail Ertekin’in sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastanede tutulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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MAÇTA OLAYLAR YAŞANDI

Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

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MAÇ SONUNDA DA GERGİNLİK YAŞANDI

Maç sonu futbolcular soyunma odasına girerken, tansiyon yeniden yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler yöneticileri ve futbolcuları ile Bursaspor tribünleri arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile gerginlik büyümeden yatıştırıldı. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da, Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları ve yöneticilerinin yanına gelerek, tansiyonun düşmesi için uyarılarda bulundu.

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#Bursaspor#İsmail Ertekin#2. Lig

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