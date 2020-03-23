Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Virüs artarsa ligler iptal olur"

"Önümüzü göremiyoruz. Belirsizlik sürecekse ligler iptal edilsin. Sağlık her şeyden önemli."

Telefonla sorularımızı yanıtlayan Üzülmez, şunları söyledi:

“Futbolcularıma salı günü toplanmalarını istedim. Gerçi takımı toplasak ne olacak! Önümüzü göremiyoruz. Avrupa’dan her gün yüzlerce ölüm haberi alıyoruz. Türkiye liglerinde bu saatten sonra play-off olmaz. Kimse istemez. Virüs artarsa ligler iptal olur. Takım bir araya gelince tüm futbolcuları sağlık kontrolünden geçireceğiz. Başkanımız Mesut Mestan ile konuşup, gerekli tedbirleri aldık. Yetkililer net bir açıklama yapana kadar futbolun ‘F’sini konuşmayalım. İnsan sağlığı her şeyin önündedir. Belirsizlik sürecekse ligler iptal olsun."