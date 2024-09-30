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Bursaspor taraftarından rekor! 43 bin 160...

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#BURSASPOR#3. Lig#Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu
Bursaspor taraftarından rekor 43 bin 160...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 13:03

Bursaspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynadığı Muş Spor Kulübü maçında 43 bin 160 taraftar ile 3. Lig'de yeni bir rekora ulaştı.

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Bursaspor'u taraftarı TFF 3. Lig'de yalnız bırakmıyor. Yeşil-beyazlılar, 15 Eylül 2024 tarihinde Tokat Belediye Plevne Spor ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 41 bin 300 taraftarının takip etmesiyle 3. Lig'de seyirci rekoru kırılmıştı.

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Ligin 4. haftasında Muş Spor Kulübü'nü ağırlayan Bursaspor'u, taraftarı yine yalnız bırakmadı. Yeşil-beyazlı takım bu kez de 43 bin 160 taraftarla yeni rekor kırdı.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan Muş Spor Kulübü maçı golsüz olarak sonuçlandı.

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#BURSASPOR#3. Lig#Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu

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