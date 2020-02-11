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İHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

Bursaspor savunmada istikrarı yakalayamadı

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Bursaspor savunmada istikrarı yakalayamadı

Bursaspor, son 6 maçın dördünde farklı bir geri dörtlü ile sahaya çıktı.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 yenerek yeniden çıkışa geçen yeşil-beyazlılarda, savunmadaki istikrarsızlık göze çarpıyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in göreve gelmesinin arından Bursaspor'da, oynanan 6 maçta savunma dörtlüsünde tam 9 farklı isim forma giydi.

Ara transfer döneminde yapılan transferler ve bazı maçlardaki cezalı oyuncuların bulunmasının da etkisiyle yeşil-beyazlılar, yalnızca Akhisarspor ve Eskişehirspor mücadelelerinde aynı geri dörtlü ile sahaya çıkabildi. Söz konusu iki karşılaşmada takımın geri dörtlüsü; Tayfur Bingöl, Sedat Dursun, Anıl Karaer ve Onur Atasayar'dan oluştu.

6 maçlık dönemde geri dörtlüde Sedat Dursun, Anıl Karaer ve Onur Atasayar dörder; Abdullahi Shehu, Mamadou Diarra ve Tayfur Bingöl üçer; Cüneyt Köz, Kerem Can Akyüz ve takımdan ayrılan Iasmin Latovlevici birer kez forma giydi.

Stoper tandeminde ise 6 maçın üçünde farklı isimler yer alırken, diğer 3 karşılaşmada Sedat Dursun-Anıl Karaer ikilisi formayı terletti.

Zidane ve Bale'in Real formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde attıkları benzer müthiş iki golü izliyoruz...

Bursaspor savunmada istikrarı yakalayamadı

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