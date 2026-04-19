Bursaspor, şampiyon oldu! (Bursaspor 5-1 Somaspor maç özeti)

TFF 2. Lig'in 33. haftasında Mustafa Er'in yönetimindeki Bursaspor evinde Ali Osman Antepli'nin ekibi Somaspor'u konuk etti.

Bursaspor'un ev sahipliğinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 5-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 11 ve 72'de Emir Kaan Gültekin, 51'de Eyüp Akcan, 65'te Emre Sağlık kendi kalesine ve 69'da Ertuğrul Furat kaydetti.

Somaspor'un tek golünü ise 85. dakikada Namık Barış Çelik attı.

Bu sonuçla birlikte ligin bitimine 1 hafta kala 77 puana ulaşan Bursaspor, en yakın takipçisi ile arasında 7 puanlık fark oluşmasıyla birlikte şampiyonluğunu ilan etti ve 5 sezonun ardından 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Son olarak 2021-22 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor, 2026-27 sezonunda TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.