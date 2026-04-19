×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bursaspor, şampiyon oldu! (Bursaspor 5-1 Somaspor maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#Bursaspor#Şampiyonluk#TFF 2. Lig
Bursaspor, şampiyon oldu (Bursaspor 5-1 Somaspor maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 17:03

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, ligin 33. haftasında Somaspor'u 5-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, şampiyon oldu ve gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Haberin Devamı

TFF 2. Lig'in 33. haftasında Mustafa Er'in yönetimindeki Bursaspor evinde Ali Osman Antepli'nin ekibi Somaspor'u konuk etti.

Bursaspor'un ev sahipliğinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 5-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 11 ve 72'de Emir Kaan Gültekin, 51'de Eyüp Akcan, 65'te Emre Sağlık kendi kalesine ve 69'da Ertuğrul Furat kaydetti.

Somaspor'un tek golünü ise 85. dakikada Namık Barış Çelik attı.

Bu sonuçla birlikte ligin bitimine 1 hafta kala 77 puana ulaşan Bursaspor, en yakın takipçisi ile arasında 7 puanlık fark oluşmasıyla birlikte şampiyonluğunu ilan etti ve 5 sezonun ardından 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Son olarak 2021-22 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor, 2026-27 sezonunda TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursaspor#Şampiyonluk#TFF 2. Lig

