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Futbol
Gürkan DURAL, Mustafa KÖPRÜLÜ (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Bursaspor, Recep Aydın'la yollarını ayırdı! Altınordu devrede...

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Bursaspor, Recep Aydın'la yollarını ayırdı! Altınordu devrede...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Recep Aydın ile yollar ayrıldı. Deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarına veda ederek, "Her şey o güzel gönlünüzce olsun. Hepinizi çok seviyorum" dedi. Altınordu, Recep Aydın’a kanca attı.

Transfer engeli nedeniyle kadrosuna henüz takviye gerçekleştiremeyen Bursaspor’da, Recep Aydın ile yollar ayrıldı. Daha önce takımdan özel izin alan 30 yaşındaki oyuncu, yeşil beyazlı camiaya veda mesajı yayınladı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, "1.5 yıl boyunca formasını gururla taşıdığım Bursaspor'dan bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Değerli başkanımıza, yönetimimize, hocalarıma ve Bursaspor taraftarına teşekkürü borç bilirim. Ve takım arkadaşlarım dostlarım kardeşlerim her şey o güzel gönlünüzce olsun. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Bursaspor kariyeri boyunca 43 maça çıkan Recep Aydın, 4 kez gol sevinci yaşarken 6 kez asist gerçekleştirdi.

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ALTINORDU DEVREDE!

Bursaspor’la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Recep Aydın’a kanca attı.

Sosyal medya hesabından Bursaspor’a veda eden Recep’le dirsek temasında olan İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncuya resmi sözleşme imzalatmayı planladığı ifade edildi.

Daha önce 2018-19 sezonu öncesi Altınordu ile anlaşma aşamasına gelip imza atmaktan vazgeçen Recep’in bu kez kırmızı-lacivertli takıma katılmak istediği bildirildi.

 

Bursaspor, Recep Aydınla yollarını ayırdı Altınordu devrede...

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