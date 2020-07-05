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Basketbol
İHA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 16:12,Son Güncelleme:

Bursaspor, Perry Jones ile yeniden anlaştı

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Bursaspor, Perry Jones ile yeniden anlaştı
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Yeşil-beyazlılar, Perry Jones ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Frutti Extra Bursaspor, NBA patentli basketbolcu Perry Jones lll ile yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Perry Jones lll ile yeniden anlaşmaya varıldı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla ve maç başına 13.57 sayı ortalamasıyla önemli katkılar sağlayan Perry Jones, NBA kariyerinde Oklahoma City Thunder forması ile 143 maça çıktı" ifadelerine yer verildi.

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