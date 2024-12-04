×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bursaspor penaltılarda elendi, 16 maçlık seri bitti

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Bursaspor#Vanspor
Bursaspor penaltılarda elendi, 16 maçlık seri bitti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 23:34

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Vanspor, normal ve uzatma süresi 2-2 eşitlikle sona eren maçta Bursaspor'u penaltı atışlarında 7-6 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Vanspor, deplasmanda karşılaştığı Bursapor'u seri penaltılarda 7-6 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Bursaspor, sahasında Vanspor ile karşı karşıya geldi. Timsah Arena'da oynanan mücadelenin normal ve uzatma süresi 2-2 eşitlikle sona erdi.  

Vanspor, seri penaltı atışlarında Bursaspor'a 7-6 üstünlük kurarak bir üst tura yükseldi.

16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

3. Lig'de çıktığı 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik alan Bursaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Vanspor'a mağlup olmasının ardından 16 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Bursaspor#Vanspor

BAKMADAN GEÇME!