Bursaspor penaltılarda elendi, 16 maçlık seri bitti

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Vanspor, deplasmanda karşılaştığı Bursapor'u seri penaltılarda 7-6 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Bursaspor, sahasında Vanspor ile karşı karşıya geldi. Timsah Arena'da oynanan mücadelenin normal ve uzatma süresi 2-2 eşitlikle sona erdi.
Vanspor, seri penaltı atışlarında Bursaspor'a 7-6 üstünlük kurarak bir üst tura yükseldi.
16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
3. Lig'de çıktığı 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik alan Bursaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Vanspor'a mağlup olmasının ardından 16 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.