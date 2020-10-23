MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor öne geçtiği 4 maçta 10 puan kaybetti!
GeriFutbol Bursaspor öne geçtiği 4 maçta 10 puan kaybetti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Bursaspor öne geçtiği 4 maçta 10 puan kaybetti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor öne geçtiği 4 maçta 10 puan kaybetti!
Abone Olgoogle-news

Menemenspor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor, maçları başladığı gibi bitiremiyor. Yeşil beyazlılar, bu sezon öne geçtiği 4 maçın 3’ünü kaybetti 1’inde de berabere kaldı.

TFF 1.Lig’in 6. haftasında Menemenspor’a 2-1 mağlup eden Bursaspor’da, beklenen sıkıntı yeniden gerçekleşti.

Yeşil beyazlılar, bu sezon iyi başladığı maçların sonunu getirmekte güçlük çekiyor. Bursaspor, öne geçtiği 4 maçta toplam 10 puan kaybetti. 

Sezonun ilk maçında Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçen Bursa ekibi, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Giresunspor maçında da ilk golü atan takım olan Bursaspor, yine sahadan 2-1’lik skorla puansız ayrıldı. En dikkat çeken olay ise Tuzlaspor maçında oldu. Rakibi karşısında 3-0’ı yakalayan yeşil beyazlılar, 90 dakikanın sonunda 3-3’lük skora razı oldu. Son olarak da Menemenspor mücadelesinde öne geçen Bursaspor, son dakikada yendiği golle 2-1 yenildi ve yine puan çıkartamadı.

 

Bursaspor öne geçtiği 4 maçta 10 puan kaybetti

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle