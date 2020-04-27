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Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 19:49,Son Güncelleme:

Bursaspor Kulübü’nden Burak Kapacak açıklaması

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Bursaspor Kulübü’nden Burak Kapacak açıklaması
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Bursaspor Kulübü, oyuncusu Burak Kapacak’ın Trabzonspor’a transferi ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi.

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbolcumuz Burak Kapacak'ın bazı medya organlarında Trabzonspora transferi ile ilgili yer alan röportajı tamamen gerçek dışıdır.

Futbolcumuz tarafına yöneltilen Trabzonspora gelecek misin? sorusunu ’Benim Bursaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmem var. Ben ne söylesem farklı anlaşılır. Sonuçta kulübümle sözleşmem devam ediyor. Kulübüm ne derse benim için odur. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim’ şeklinde cevaplamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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