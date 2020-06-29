MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor kritik virajda
GeriFutbol Bursaspor kritik virajda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 14:20,Son Güncelleme:

Bursaspor kritik virajda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor kritik virajda
Abone Olgoogle-news

Yeşil-beyazlılar, yarın Giresunspor ile çok kritik bir mücadeleye çıkacak.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bursaspor, yarın saat 20.00'de Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırıp, yerine İrfan Buz'u getiren yeşil-beyazlılar, tecrübeli hocanın ilk maçında Adanaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İlk 2 iddiasını sürdürmek isteyen Timsah, Giresunspor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Bursaspor kritik virajda

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle