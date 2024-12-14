Canlı anlatım: Bursaspor Karşıyaka maçı

Haberin Devamı

Bursaspor - Karşıyaka maçı ile TFF 3.Lig'de kritik karşılaşma futbolseverlerle buluşuyor. Evinde 5 maçtır kazanan ve 7 maçtır kaybetmeyen Bursaspor, son 14 maçta da mağlup olmayan bir grafik çiziyor. Karşıyaka ise deplasmanda çıktığı son 3 maçı kaybetti ve toplamda 4 maçtır galip gelemiyor. Zorlu maçın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

Bursaspor 0-0 Karşıyaka

İlk devre oynanıyor...

İLK 11'LER

Bursaspor: Anıl, Abdullah, Taha Can, Furkan, Barış, Musa, Hamza, Ahmet İlhan, İlhan Depe, Sedat, Mücahit Can.

Karşıyaka: Hakan, Ferdi, Abdulkadir, İsmail, Bedirhan, Kadir, Hakan, Sefa, Ali Sinan, İshak, Enes.

BURSASPOR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI, HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig mücadelesinin 15. hafta karşılaşması kapsamında Bursaspor, Karşıyaka'yı konuk ediyor. Mücadele TSİ 14.00'da start aldı. Heyecan dolu karşılaşma Ekol TV ekranlarında yayınlanıyor.

Haberin Devamı

BURSASPOR - KARŞIYAKA MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ