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Canlı anlatım: Bursaspor Karşıyaka maçı

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#Bursaspor#Karşıyaka#3.Lig
Canlı anlatım: Bursaspor Karşıyaka maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 13:20

Benzer kaderi paylaşan ve yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle 3. Lig'e kadar gerileyen iki takım Bursaspor ve Karşıyaka zorlu mücadeleye çıkıyor. TFF 3. Lig'de 15. hafta maç takviminde Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz

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Bursaspor - Karşıyaka maçı ile TFF 3.Lig'de kritik karşılaşma futbolseverlerle buluşuyor. Evinde 5 maçtır kazanan ve 7 maçtır kaybetmeyen Bursaspor, son 14 maçta da mağlup olmayan bir grafik çiziyor. Karşıyaka ise deplasmanda çıktığı son 3 maçı kaybetti ve toplamda 4 maçtır galip gelemiyor. Zorlu maçın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

Bursaspor 0-0 Karşıyaka

İlk devre oynanıyor...

İLK 11'LER 

Bursaspor: Anıl, Abdullah, Taha Can, Furkan, Barış, Musa, Hamza, Ahmet İlhan, İlhan Depe, Sedat, Mücahit Can.

Karşıyaka: Hakan, Ferdi, Abdulkadir, İsmail, Bedirhan, Kadir, Hakan, Sefa, Ali Sinan, İshak, Enes.

BURSASPOR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI, HANGİ KANALDA? 

TFF 3. Lig mücadelesinin 15. hafta karşılaşması kapsamında Bursaspor, Karşıyaka'yı konuk ediyor. Mücadele TSİ 14.00'da start aldı. Heyecan dolu karşılaşma Ekol TV ekranlarında yayınlanıyor.

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BURSASPOR - KARŞIYAKA MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

  • Bursaspor, evinde 5 maçtır kazanıyor ve toplamda 14 maçtır kaybetmiyor. Yeşil-beyazlılar, güçlü iç saha performanslarıyla dikkat çekiyor. Bu seriyi devam ettirerek, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyorlar.

  • Karşıyaka, deplasmanda son 3 maçında mağlup oldu ve toplamda 4 maçtır galip gelemiyor. Konuk takım, bu kötü gidişatı tersine çevirip, Bursaspor karşısında sürpriz yapmayı hedefleyecek.

 

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#Bursaspor#Karşıyaka#3.Lig

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