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Bursaspor maçı ne zaman? Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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#TFF 3. Lig#Bursaspor#Kahramanmaraşspor
Bursaspor maçı ne zaman Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 15:02

Bursaspor ve Kahramanmaraşspor, TFF 3. Lig'de karşı karşıya geliyor. Bursaspor, Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Uşakspor ile karşılaştı ve sahadan galip ayrıldı. Yeşil beyazlı ekip, bugün çıkacağı karşılaşmadan da galip ayrılmak istiyor. Peki Bursaspor Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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TFF 3. lig mücadeleleri sürüyor. Bursaspor ve Kahramanmaraşspor bugün mücadele edecek. Her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmanın peşinde. Spor severler bu akşamki maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı canlı yayın bilgisi...

BURSASPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı bugün (13 Ekim) saat 19.00'da başlayacak.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#TFF 3. Lig#Bursaspor#Kahramanmaraşspor

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