Bursaspor maçı ne zaman? Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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TFF 3. lig mücadeleleri sürüyor. Bursaspor ve Kahramanmaraşspor bugün mücadele edecek. Her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmanın peşinde. Spor severler bu akşamki maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı canlı yayın bilgisi...

BURSASPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı bugün (13 Ekim) saat 19.00'da başlayacak.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.