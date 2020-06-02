Bursaspor "Irkçılığa hayır" dedi

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Bursaspor’un teknik heyet ve oyuncuları bir araya gelerek, diz çöktü ve ırkçılığa karşı desteğini verdi.



Ayrıca kulübün sosyal medya hesabından da paylaşılan fotoğraflarla da ırkçılığa karşı olunduğunun mesajları verildi.