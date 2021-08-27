Bursaspor, ilk üç puan için Eyüpspor karşısında

TFF 1. Lig'in 3. Hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'u konuk edecek. Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan zorlu randevu, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Emre Kargın yönetecek, yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu.



YALNIZCA BİR PUANDA



Hafta içerisinde teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getiren Bursaspor, genç teknik adam yönetiminde ilk maçına çıkacak. Sezona evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan yeşil beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında da 2-1 kaybetti. Henüz galibiyeti bulunmayan Bursa ekibi, sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.



EYÜPSPOR ZİRVEDE



Uzun bir aradan sonra yeniden TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor ise, sergilediği performans ile zirve yarışında yer alıyor. Sezonun ilk maçında, Süper Lig'den gelen Gençlerbirliği'ni deplasmanda 4-2 yenerek dikkati çeken İstanbul ekibi, evinde de Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.



DAHA ÖNCE BİR MAÇINI YÖNETTİ



Mücadelenin hakemi Emre Kargın, daha önce Bursaspor'un bir maçını yönetirken; yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezon ligde oynanan Adanaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyet elde etti. Kargın, Eyüpspor'un da iki maçını yönetirken İstanbul ekibi bu maçlarda birer galibiyet ve mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.



HÜCUM TAKIMLARI



Sezon başında, her iki ekip de hücuma önem veren bir görüntü çizdi. Bursaspor, her iki maçında da rakip fileleri havalandırırken goller Burak Altıparmak ve Reagy Ofosu'dan geldi. Eyüpspor da 6 kez gol sevinci yaşarken; deneyimli santrfor Umut Bulut ile Taşkın İlter'in ikişer golle performansları dikkati çekti.



İÇ SAHADA GALİBİYETE HASRET



İç saha maçlarında taraftarıyla bütünleşerek, puanların önemli bölümünü toplayan Bursaspor son zamanlarda bu özelliğine hasret kaldı. Yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezonun son iki iç saha maçından mağlubiyetle ayrılırken, henüz yeni sezonda da galibiyetle tanışamadı. 3 maçlık galibiyet hasreti bulunan Bursa ekibi; evindeki son 5 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.



OYUNU SKORA YANSITAMADI



Geride kalan iki haftada topa sahip bir görüntü çizen Bursaspor, Adanaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında rakiplerinden daha fazla topla oynadı. Adanaspor karşısında 7, Erzurum deplasmanında da 14 kez kaleyi deneyen ve yüzde 80 civarı pas başarısı ile oynayan Bursaspor, sergilediği oyununu ise skora yansıtamadı.