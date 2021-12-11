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Bursaspor ile Manisa FK yenişemedi

#Bursaspor#Manisa FK #Spor Toto 1. Lig
Bursaspor ile Manisa FK yenişemedi

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Bursaspor sahasında Manisa FK’yı ağırladı. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

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Maçtan dakikalar

16. dakikada Elton Acolatse’nin ceza sahası dışından vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.
24. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Demba Diallo'nun sert şutunda kaleci Erhan Erentürk topu güçlükle kurtardı.
29. dakikada Tim Matavz, rakibini iyi ekarte ederek ceza sahasına doğru sokuldu. Kalesinden uzaklaşan kaleciyi de önünde gören Tim Matavz, aşırtma vuruş yaptı. Ancak top üstten auta gitti.
45+1. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde vuran Tim Matavz’ın sert vuruşu üstten auta çıktı.
45+2. dakikada sol çaprazda topla buluşan Elton Acolatse’nin vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
51. dakikada Massimo Bruno’nun ceza sahası içinden kale önüne çevirdiği topa boşta dokunan Namiq Alasgarov takımını öne geçirdi. 1-0
78. dakikada oyuna sonradan giren Serge Tabekou, ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde buldu ve sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xxx, Hüsnü Emre Çelimli xxx, Bersan Duran xxx
Bursaspor: Erhan Erentürk xxx, Taha Altıkardeş xxx, Mert Yılmaz xxx, Nicolas Zalazar xxxx, Hasan Ayaroğlu xxx, Burak Altıparmak xxx (Tuğbey Akgün dk. 86 ?), Massimo Bruno xxxx (Luka Capan dk. 78 xx), İsmail Yüksek xxx, Namiq Alasgarov xxxx (Vefa Temel dk. 86 ?), Tim Matavz xx (Batuhan Kör dk. 86 ?), Elton Acolatse xxx
Yedekler: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Uğur Kaan Yıldız, Cristobal Jorquera, Kerem Şen, Kubilay Sönmez
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik xxx, Sadi Karaduman xxx, Loick Landre xx, Mehmet Yılmaz xx (Veli Çetin dk. 59 xx), Erhan Kara xx (Serge Tabekou dk. 59 xxxx), Kubilay Aktaş xx (Andre Sousa dk. 59 xx), Hakan Barış xxx, Anıl Koç xxx (Özgür Çek dk. 69 x), Marvin Gakpa xxx, Demba Diallo xxx (Ahmet Kesim dk. 82 ?), Okan Eken xxx
Yedekler: Samet Karabatak, Muhammet Taha Şahin, Efe Taylan Altunkara, Guevin Tormin
Teknik Direktör: Turgay Altay
Goller: Namiq Alasgarov (dk. 51) (Bursaspor), Serge Tabekou (dk. 78) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Erhan Kara, Okan Eken (Manisa FK), Elton Acolatse, Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)
(BRS-TK-S)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursaspor#Manisa FK#Spor Toto 1. Lig

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