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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 19:20,Son Güncelleme:

Bursaspor, hazırlıklara başladı

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Bursaspor, hazırlıklara başladı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle liglere verilen aranın ardından hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanan teknik heyete, futbolculara ve A takım personeline Kovid-19 tanı ve bağışıklık sistemi testi yapıldı.

Futbolcular, testlerinin ardından koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı takımın, yarın test sonuçlarının belli olmasından sonra gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdüreceği kaydedildi

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