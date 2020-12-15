Ziraat Türkiye Kupasına bu sezon 3üncü turdan katılan Bursaspor, bir başka İzmir temsilcisi Karşıyakayı Bursada oynanan mücadelede, penaltılar sonucu eledi. Ardından yine Bursada bu kez 1922 Konyaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, maçtan 1-0lık skorla ayrılarak üst tur biletini aldı. Kupaya 4.turdan katılan Göztepe iseÿİzmirde oynanan maçta Kırklarelisporu 2-0 yenerekÿüst tura yükseldi.

Bursaspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Göztepe ile Bursaspor, İzmirde kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumunda yarın oynanacak zorlu randevu, saat 18.30'da başlayacak. İstanbul bölgesi hakemlerinden Emre Malokun düdük çalacağı karşılaşmada, Malokun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Oğuz Kaan Çalışır yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak..

BURSASPOR ÇIKIŞA GEÇTİ

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle formda bir görüntü çizen Bursasporda moraller de yükseldi. Kupada 1922 Konyasporu elemesinin ardından çıktığı üst üste iki lig maçında önce Royal Hastanesi Bandırmasporu deplasmanda, son olarak da Yılport Samsunsporu evinde mağlup eden Bursa ekibi, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçından da galibiyetle ayrıldı. Bursaspor ligde, 20 puanla 8inci sırada yer alıyor.

GÖZTEPENİN NAMAĞLUP SERİSİ SON BULDU

Süper Lig ekiplerinden Göztepenin iseÿnamağlup serisi geçtiğimiz hafta sonu Rize deplasmanında sona erdi. Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybeden İzmir temsilcisi, ligde 6 maç sonra yenilgi yüzü gördü. İzmirdeki son 3.lig maçında ise kaybetmeyen Göztepe, ligin de en az mağlup olan ekiplerinden biri konumunda. Geride kalan 12 haftada sadece iki kez kaybeden İzmir ekibi, topladığı 18 puan ile 5inci sırada yer alıyor.

45. RANDEVU

Bursaspor ve Göztepe bugüne kadar 44 maçta rakip oldu. Oldukça çekişmeli geçen rekabette; Bursasporun 14, Göztepenin ise 16 galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 14 karşılaşmada ise taraflarÿbirer puana razı oldu. Göztepenin ev sahipliğinde oynanan 22 maçta ev sahibi, 11 kez gülen taraf oldu. Bursaspor sadece 5 kez deplasmanda kazanırken, diğer 6 maç berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki son iki maç da golsüz eşitlikle sona erdi.

Bursaspor, kupada son yıllarda dilediği başarıya ulaşamadı. Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspora 5.turda iki maç sonunda, gol averajıyla elenen yeşil beyazlı takım, önceki sezon da 4üncü turda kupaya veda etti. 2017-18 sezonunda son 16 turunda turnuvanın dışında kalan Bursaspor, 2016-17 sezonunda ise gruptan çıkamadı. Bursaspor, 2015-16 yılında da kupaya son 16 turunda veda etti.