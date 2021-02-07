Bursaspor, Giresunspor deplasmanında

TFF 1'inci Lig'de 20'nci haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, yarın deplasmanda Giresunspor’a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele, saat 19.00’da başlayacak. İstanbul Bölgesi hakemlerinden Mert Güzenge’nin düdük çalacağı zorlu randevuda yardımcı hakem olarak Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Uğurlu.

VAKALAR NEDENİYLE ALTYAPIDAN TAKVİYE

Bursaspor’da son yapılan Kovid-19 testinde 8 futbolcu ile 1 teknik heyet ve 2 A takım personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. Giresunspor deplasmanında koronavirüse yakalanan 8 oyuncusunun yanı sıra 4 de sakat oyuncusundan mahrum kalacak Bursa ekibi, bu zorlu mücadele için kadrosuna altyapıdan 9 ismi takviye etti. Yeşil-beyazlılarda, Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayan genç santrfor Ali Akman da kadro dışı bırakılmıştı.

PLAY-OFF HESAPLARI

Haftaya 41 puanlı Giresunspor’un liderliğinde girilirken, Bursaspor da 30 puan ile 9’uncu sırada yer aldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Altınordu’ya kaybetmesiyle birlikte 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Bursa ekibi, Play-Off hattına girme fırsatını da kaçırmıştı. Birçok önemli oyuncusundan yoksun olarak Giresunspor karşısına çıkacak olan Bursa temsilcisi, altyapı oyuncularından kurulu bir kadro ile mücadele verecek.

GİRESUNSPOR FORMDA

Giresunspor ise ligin en formda ekibi olarak dikkat çekiyor. Ligdeki son 8 maçının tamamını kazanan lider, bu mücadelelerde kalesini kapatırken, 16 golle de maç başı 2 gollük ortalama yakaladı. 11’inci hafta sonunda 8’inci basamakta yer alan ve liderin de 5 puan gerisine düşen Giresunspor, sergilediği bu çıkış ile birlikte liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi, iç sahadaki 10 maçında da sadece bir kez yenildi, 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

19’UNCU RANDEVU

İki takım bugüne kadar resmi mücadelelerde 18 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 6’sını Giresunspor kazanırken, Bursaspor da 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 4 karşılaşmada ise birer puana razı oldu. Giresun’da oynanan maçlarda ise 2 kez ev sahibi kazanırken, 4 karşılaşmada eşitlik görüldü. Bursaspor da 3 kez deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı.

İLK YARIDA GİRESUN EKİBİ KAZANMIŞTI

Maçın hakemi Mert Güzenge, hem Bursaspor’un hem de Giresunspor’un daha önceki maçlarında düdük çaldı. Güzenge’nin yönettiği 4 maçta Giresunspor, ikişer galibiyet ve beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Bursaspor da Güzenge yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazandı. Teknik direktörler Mustafa Er ve Hakan Keleş kariyerlerinde daha önce bir kez karşı karşıya gelirken; ilk yarıda Bursa’da oynanan maçta gülen taraf 2-1’lik skor ile Giresunspor olmuştu.

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