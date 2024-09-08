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Bursaspor galibiyeti 6 taraftar ile kutladı

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#TFF 3. Lig#Bursaspor#Anadolu Kulüpleri
Bursaspor galibiyeti 6 taraftar ile kutladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 11:52

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta deplasmanda Düzcespor ile karşı karşıya gelen Bursaspor, sezona 2-0’lık galibiyet ile sezona başladı.

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TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta sezonun ilk hafta maçında Bursaspor deplasmanda Düzcespor ile karşı karşıya geldi.

Bursaspor taraftarı için Düzce Şehir Stadyumu’nda 500 kişilik yer ayrılması, Bursaspor taraftarının da yaklaşık 2 bin kişi ile Düzce’ye gitmesi ile çok sayıda taraftar dışarıda kaldı.

Maç oynandığı esnada ise hem tribünlerde hem de dışarıda kalan taraftarlar ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

İlk yarının bitimine doğru ise Bursaspor taraftarları tribünleri terk etti.

Bursaspor galibiyeti 6 taraftar ile kutladı

GALİBİYET 6 TARAFTAR İLE KUTLANDI

Tribünlerin boşaltılmasının ardından ikinci yarıda Bursaspor’a ayrılan deplasman tribününde 6 Bursaspor taraftarı kaldı.

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Maç boyunca takımlarına destek veren 6 taraftar, maç bitiminde ise takımı tribünlere çağırdı.

Bursasporlu futbolcular maç sonu galibiyeti tribündeki 6 taraftar ile kutladı.

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#TFF 3. Lig#Bursaspor#Anadolu Kulüpleri

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