Bursaspor ezip geçiyor! Timsahlar gol yemiyor

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Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u 3-0'lık skorla yendi.

Bu sonuçla ligde 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puana ulaşan Bursaspor, ligde liderliğini sürdürdü.

Öte yandan Bursaspor geride kalan 6 maçta 12 gol atarken kalesinde gol görmedi.

BURSASPOR KAPALI GİŞE

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra geçirdiği kötü sezonların ardından 3. Lig'e gerileyen Bursaspor, tekrar ayağa kalkmak için çalışmalarına devam ediyor.

Geride kalan iç saha maçlarında olduğu gibi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Kahramanmaraşspor'u ağırladıkları maçta da yeşil-beyazlılar tribünleri doldurmayı başardı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un maçını 41 bin 570 taraftar izledi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Bursaspor bu sonuçla namağlup yoluna devam etti.

Tribünleri dolduran taraftarlar, şiddete uğramış kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açtı.

NESİNE 3. LİG'E 6. HAFTA MAÇLARIYLA DEVAM EDİLDİ

Ligde 2 ve 3. Grup'ta 6. hafta sona ererken, 1. ve 4. Grup'ta birer müsabaka kaldı.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

23 Elazığ FK-Ergene Velimeşespor: 1-0

Kırşehir Futbol-Anadolu Üniversitesi: 1-1

Kemerkent Bulvarspor-Muşspor: 1-1

Kuşadasıspor-Karşıyaka: 0-2

Belediye Kütahyaspor-Silifke Belediyespor: 2-0

Bursaspor-Kahramanmaraşspor: 3-0

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

- 2. Grup

Muğlaspor-Beykoz İshaklıspor: 3-0

Amasyaspor-Balıkesirspor: 2-1

Smart Holding AŞ Çayelispor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Fatsa Belediyespor-Türk Metal 1963: 5-0

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Adıyaman FK: 5-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Tire 2021: 0-0

Silivrispor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Uşakspor-İnegöl Kafkasspor: 1-1

- 3. Grup

Aliağa Futbol-Pazarspor: 0-0

Bayburt Özel İdarespor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-2

Alanya 1221-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 3-1

Osmaniyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

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Çorluspor 1947-10 Numara Sportif Efeler 09: 0-0

Karabük İdmanyurdu-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-1

52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0

Çankayaspor-Viranşehir Belediyespor: 1-0

- 4. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Mardin 1969: 0-3

Kolibri Ağrı 1970 Spor-Denizlispor: 1-0

Kırıkkale FK-Sebat Gençlikspor: 2-0

Polatlı 1926 Spor-Niğde Belediyespor: 2-1

Erciyes 38 Futbol SK-Orduspor 1967: 2-1

Edirnespor-Zonguldakspor: 0-1