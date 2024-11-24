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Bursaspor ezip geçiyor! Seri 12 maça çıktı

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#Bursaspor#23 Elazığ FK#Futbol
Bursaspor ezip geçiyor Seri 12 maça çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 20:07

TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Bursaspor, 23 Elazığ FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

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TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Bursaspor, konuk olduğu 23 Elazığ FK'yi 1-0 mağlup etti.

Ligde 10 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup unvanını sürdüren Bursaspor, 32 puanla zirvedeki yerini perçinledi.

Hakemler: Yücel Büyük, Giray Kara, Seyfullah Köroğlu
23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Ulaş Yılmaz (Mert dk. 63), Boran Tütünci, Görkem Can Güner, Muzaffer Doğan (Muhammed dk. 73), Güney Sağır, Burak Konaç, Emin Altunay (Kubilay Eren dk. 87), İlyas Kahraman, Sezer Kahraman, Musa Bulut
Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Bilal dk. 87), Taha Can Velioğlu, Ahmet İlhan Özek (Bora dk. 46), İlhan Depe, Yiğitali Bayrak (Furkan Saki dk. 87), Sedat Cengiz (Hamza dk. 19), Mücahit Can Akçay, Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Musa Çağıran (Furkan Özyapı dk. 63)
Gol: Bora (dk. 58) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Eren (dk. 12) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Ulaş, Sezer, Emin, Musa (23 Elazığ FK), Musa, Abdullah, Mücahit Can, Taha Can (Bursaspor)

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#Bursaspor#23 Elazığ FK#Futbol

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