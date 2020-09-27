MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor evinde 4 maçtır kazanamıyor
GeriFutbol Bursaspor evinde 4 maçtır kazanamıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

Bursaspor evinde 4 maçtır kazanamıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor evinde 4 maçtır kazanamıyor
Abone Olgoogle-news

Geçen sezon Bursa’da oynanan son iki maçını kazanamayan Bursaspor, 2020-2021 sezonunda çıktığı iki müsabakayı da kaybetti.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, iç sahada istediği skorları alamıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda geçen sezon oynadığı son iki maçı kazanamayan yeşil-beyazlılar, bu seriyi yeni sezonda da sürdürüyor.

Geçen sezonun son iki müsabakasında Menemenspor’la 2-2, Adana Demirspor’la da 0-0 berabere kalan Bursaspor, 2020-2021 sezonunun ilk maçında yine Adana Demirspor’la karşılaşmış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Timsah’ın, dün oynadığı Giresunspor maçında da yüzü gülmedi. Yeşil-beyazlı takım sahadan 2-1 yenik ayrılarak Bursa’da oynadığı üst üste 4 maçı da kazanamadı.

Bursaspor evinde 4 maçtır kazanamıyor

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle