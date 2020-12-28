Bursaspor Eskişehirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İki takım arasında 77. karşılaşma

Son 3 lig maçından 7 puan çıkartan ve Türkiye Kupası’nda da yoluna emin adımlarla devam eden Bursaspor, bu karşılaşmadan da galip ayrılıp ilk 6 şansının sürdürmek istiyor. Ligin son sırasında bulunan Eskişehirspor ise pozitif oyun anlayışını Bursa’da da sürdürmenin peşinde olacak.

BURSASPOR ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 1inci Ligde 16ncı haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, Eskişehirsporu konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda yarın oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İstanbul bölgesi hakemlerinden Mert Güzengenin düdük çalacağı maçta, yardımcı hakem olarak Kemal Mavi ve Ogün Kamacıÿgörev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gökhan Özbulut olacak. Karşılaşma Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

İki takım bugüne kadar ligde ve kupada toplam 76 resmi müsabakada karşı karşıya geldi.

Bu maçların 28’ini Bursaspor, 23’ünü ise Eskişehirspor kazanırken, 25 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlı takım, 28 galibiyetin 20’sini evindeki maçlarda elde etti.

REKABET, RAKAMLARA YANSIDI

Tarihsel rekabete sahip iki ekip, daha önce 76 resmi maçta karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalarda Bursaspor 28 kez gülen taraf olurken, Eskişehir temsilcisi ise 23 maçtan galibiyetle ayrıldı. 25 mücadelede ise taraflarÿbirer puana razı oldu. Bursadaki 37 maçta ev sahibi 20 galibiyet elde ederken; 13 maç berabere bitti, Eskişehirspor iseÿ4 kez kazandı.

BURSASPOR YÜKSELİŞTE

Son haftalarda yakaladığı ivme ile çıkışa geçen Bursaspor, yeniden zirve yarışına dahil oldu. Ziraat Türkiye Kupasında da yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, son 3 lig maçında 7 puanı hanesine yazdırdı. Eskişehirspor iseÿ4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından son 2 maçında 2 puan topladı. Son iki mücadelede Eskişehir ekibi, ortaya koyduğu iyi futbol ile dikkat çekti.

SARI ALARM

Kritik Eskişehirspor maçı öncesi Bursasporda sarı kart alarmı yaşanıyor. Takımda sürekli olarak forma giyen isimlerÿAli Akman, Burak Kapacak, Özer Hurmacı, Emirhan Aydoğan ve Ramazan Keskin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Eskişehirspor karşında sarı kart görmeleri halinde Keçiörengücü maçında cezalı duruma düşecek.

HÜCUMU ÖN PLANDA

Bursaspor, ligde 28 kez gol sevinci yaşarken aynı zamanda 18 takım arasında en golcü ekiplerdenÿbiri konumunda. Tüm lig maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başaran Bursa ekibinde, 11 farklı oyuncu gole katkıda bulundu. Eskişehirspor ise yalnızca 9 gol kaydederken, bu goller ise 6 farklı oyuncudan geldi. Eskişehir ekibi, deplasmandaki 7 maçında da sadece 4 gol kaydetti.

ALTINORDU MAÇINI YÖNETTİ

Maçın hakemi Mert Güzenge, daha önce Bursasporun bir maçını yönetti. Bu sezon Altınordu deplasmanında oynanan mücadelede Bursa temsilcisi, sahadan 2-0lık galibiyetle ayrılarak ilk 3 puanını aldı. Güzenge, Eskişehirsporun ise 3 maçını yönetti. Eskişehir ekibi iseÿbu maçlarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.