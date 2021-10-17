Bursaspor, Boluspor'u 3 golle geçti

Stat: Bitci Timsah
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Baran Eraslan
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mert Yılmaz, Zalazar, Capan, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 19 Onur Atasayar), Burak Altıparmak, Namık Alaskarol (Dk. 87 Eren Güler), Kerem Şen (Dk. 87 Aykut Akgün), İsmail Yüksek (Dk. 59 Emirhan Aydoğan), Bruno, Matavz (Dk. 59 Batuhan Kör)
Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 64 Tugay Kacar), Roshi, Novak (Dk. 46 Berk Yıldız), Bregu (Dk. 82 Hakan Bilgiç), Kasongo
Goller: Dk. 3 Zalazar, Dk. 22 İsmail Yüksek, Dk. 51 Bruno (Bursaspor), Dk. 53 Kasongo (Beypiliç Boluspor)
Sarı kartlar: Dk.13 Roshi, Dk. 29 Novak, Dk. 62 Bregu, Dk. 89 Hakan Bilgiç (Beypiliç Boluspor), Dk. 65 Onur Atasayar (Bursaspor)