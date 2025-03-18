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Bursaspor, Batalla'nın ardından teknik direktörlük koltuğuna Adem Çağlayan'ı getirdi

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#Bursaspor#Batalla#Adem Çağlayan
Bursaspor, Batallanın ardından teknik direktörlük koltuğuna Adem Çağlayanı getirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 14:16

Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bursaspor, Adem Çağlayan'ı getirdi.

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Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Çağlayan için düzenlenen törende Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de hazır bulundu.

 

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#Bursaspor#Batalla#Adem Çağlayan

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