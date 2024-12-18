Bursaspor, Batalla ile yeniden anlaştı! 2 gün önce yollar ayrılmıştı...

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TFF 3. Lig'de lider konumda bulunan Bursaspor, Pazartesi günü sürpriz bir kararla başarılı teknik direktörü Pablo Martin Batalla ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Kulüp başkanı Enes Çelik, ayrılık kararını alma sebeplerinin teknik ekibe takviye yapma isteklerinin Ballata tarafından kabul görmemesi olduğunu söylemişti.

Yeşil-beyazlı kulüp, Arjantinli efsanesi ile yola devam kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Değerli Bursaspor Ailesi, Yönetim Kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.