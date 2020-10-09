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Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Bursaspor barbekü partisinde moral depoladı

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Bursaspor barbekü partisinde moral depoladı
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Kamp çalışmalarına Bolu’da devam eden Bursaspor, moral yemeğinde bir araya geldi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak geçiren Bursaspor, barbekü partisinde bir araya geldi. Futbolcular, teknik heyet ve personelin katıldığı yemekte, yoğun antrenman temposunun yorgunluğu da atılmış oldu. Sabah antrenman yapmayan yeşil beyazlı takım, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bursaspor barbekü partisinde moral depoladı

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