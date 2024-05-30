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Bursaspor bağış miktarını açıklayacak: 'Taşın altına ellerini koyuyorlar!'

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#BURSASPOR#Bağış#Sporanasayfa
Bursaspor bağış miktarını açıklayacak: Taşın altına ellerini koyuyorlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 15:22

Bursaspor Kulübü, bu akşam saat 18.00’de bugüne kadar yönetici ve kurul üyelerinin yaptıkları bağışların miktarını açıklayacaklarını duyurarak, "Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, mülki amirlerimiz imkanları nispetinde taşın altına elini koymaya başlıyorlar" açıklamasını yaptı.

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Bursaspor Kulübü, düzenlenen kampanya sonucunda yapılacak olan bağışların miktarını açıklayacağını duyurdu.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan, "Bursaspor’a gönül verenler Bağış komitesi olarak bu akşam saat 18.00’de bugüne kadar yönetici ve kurul üyelerinin bağış miktarlarını açıklayacağız. Aynı zamanda bugün gün içinde başta kentin yöneticileri olmak üzere kampanyayı bütün Bursa’ya ve bütün meslek kuruluşlarına yayarak başlatıyoruz. Öncelikli olarak kentin yönetim sorumluluğunu üstlenmiş milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, mülki amirlerimiz imkanları nispetinde taşın altına elini koymaya başlıyorlar. Haydi Bursa!" açıklamasının sonuna ayrıca, "Yönetici ve kurul üyeleri ve tüm destekçilerin katkıları talepleri halinde rakamsal olarak veya katkı sunmuştur şeklinde açıklanacaktır" notu düşüldü.

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#BURSASPOR#Bağış#Sporanasayfa

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